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    Госдума увеличила предельную сумму финансовых операций, которые попадают под обязательный контроль

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    Госдума повысила предельную сумму операций, попадающих под обязательный контроль, с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. В частности, речь идет о сделках с наличными деньгами и ценными бумагами, банковскими счетами, вкладами, кредитами и займами.

    При сделках с недвижимым имуществом максимум увеличен с 3 миллионов до 5 миллионов рублей, говорится в тексте закона, опубликованном 6 июля в системе обеспечения законодательной деятельности.

    Кроме того, операции подлежат обязательному контролю в случае их определения Росфинмониторингом самостоятельно или по согласованию с Центробанком. Ведомство будет определять вид операции, ее сумму, а также период времени, в течение которого организации должны предоставить сведения о ней.

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