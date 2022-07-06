Госдума увеличила предельную сумму финансовых операций, которые попадают под обязательный контроль

Госдума повысила предельную сумму операций, попадающих под обязательный контроль, с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. В частности, речь идет о сделках с наличными деньгами и ценными бумагами, банковскими счетами, вкладами, кредитами и займами.



При сделках с недвижимым имуществом максимум увеличен с 3 миллионов до 5 миллионов рублей, говорится в тексте закона, опубликованном 6 июля в системе обеспечения законодательной деятельности.