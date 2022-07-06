На «Петровском» перед матчем Суперкубка в футбол сыграют спортсмены на инвалидных электроколясках

В Петербурге в преддверии главного футбольного события лета — Олимп Суперкубка России — на поле выйдут спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. В рамках футбольного фестиваля «Мы вместе» они сразятся в том числе с ветеранами клубов «Зенит» и «Спартак».



Фестиваль «Мы вместе» пройдет 9 июля на стадионе «Петровский». Его организаторы — РФС и Федерация футбола Санкт-Петербурга.



На фестивале будет представлено новое направление — «футбол на электроколясках»: в этой дисциплине в товарищеском матче сразятся команды Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

