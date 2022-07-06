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    На «Петровском» перед матчем Суперкубка в футбол сыграют спортсмены на инвалидных электроколясках

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    В Петербурге в преддверии главного футбольного события лета — Олимп Суперкубка России — на поле выйдут спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. В рамках футбольного фестиваля «Мы вместе» они сразятся в том числе с ветеранами клубов «Зенит» и «Спартак».

    Фестиваль «Мы вместе» пройдет 9 июля на стадионе «Петровский». Его организаторы — РФС и Федерация футбола Санкт-Петербурга.

    На фестивале будет представлено новое направление — «футбол на электроколясках»: в этой дисциплине в товарищеском матче сразятся команды Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

    Атлеты Специальной Олимпиады сыграют в юнифайд-футбол вместе с ветеранами ФК «Зенит» и ФК «Спартак». Футболистки с нарушением слуха из Санкт-Петербурга встретятся на поле со сборной Ленинградской области, а сразу после этого матча между собой сыграют сборная Федерации футбола Санкт-Петербурга и команда Москвы, составленная из представителей Российского футбольного союза, Паралимпийского комитета России и Специальной Олимпиады.

    Важнейшим событием, по словам организаторов, станет матч по футболу ЦП (церебральный паралич) между юношами — воспитанниками ФК «Зенит» и ФК «Спартак».

    Начало фестиваля в 12:30. Вход — свободный.

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