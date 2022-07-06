В России запретили публиковать информацию, которая может повлечь санкции

Закон запрещает распространять любую информацию о сделках, совершенных или планируемых российскими физ- или юрлицами — участниками внешнеэкономической деятельности. Разглашение таких сведений, как предполагается, может привести к введению санкций против сторон соглашений. При этом контрсанкционными не считаются сообщения, распространяемые в соответствии с федеральными законами, и государственная и коммерческая тайна.

Госдума в третьем чтении приняла закон о регулировании «контрсанкционной» информации в условиях противостояния с «недружественными» государствами. Соответствующие изменения 6 июля появились в системе обеспечения законодательной деятельности.

Опубликовать контрсанкционную информацию разрешено только с письменного согласия лица — участника ВЭД. В противном случае пострадавший может потребовать возместить убытки. Нарушителю же назначат штраф — до 10 тысяч рублей для обычных граждан, до 50 тысяч рублей или дисквалификацию до трех лет для должностных лиц или до 200 тысяч рублей для юридических лиц.



Ограничение прекращает действовать после публикации контрсанкционной информации самим участником ВЭД или в том случае, если сведения озвучат представители государственной власти, председатель ЦБ или его замы.

