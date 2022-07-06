Два водителя не поделили дорогу и закупорили главный проспект Петербурга

Центр Петербурга в районе Дворцовой площади встал в плотном заторе из-за небольшого ДТП. Стоять в ожидании пришлось и троллейбусам.
На углу Невского проспекта и Малой Морской улицы днем 6 июля столкнулись Volkswagen Golf и кроссовер, сообщает «Фонтанке» читательница Светлана. Авария перегородила проезд по Невскому в сторону Садовой улицы и поворот для троллейбусов с Малой Морской. Как уточнили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», задержка в движении составила более 20 минут — с 15:15 до 15:38, сейчас движение электротранспорта восстановлено.
По данным «Яндекс.Пробок», авария собрала плотную пробку на Невском, Дворцовом проезде и Дворцовом мосту, затор растянулся с Васильевского острова. Встал также Адмиралтейский проспект со стороны Исаакия к Невскому.