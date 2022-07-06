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    Два водителя не поделили дорогу и закупорили главный проспект Петербурга

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    Центр Петербурга в районе Дворцовой площади встал в плотном заторе из-за небольшого ДТП. Стоять в ожидании пришлось и троллейбусам.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Светлана
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    На углу Невского проспекта и Малой Морской улицы днем 6 июля столкнулись Volkswagen Golf и кроссовер, сообщает «Фонтанке» читательница Светлана. Авария перегородила проезд по Невскому в сторону Садовой улицы и поворот для троллейбусов с Малой Морской. Как уточнили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», задержка в движении составила более 20 минут — с 15:15 до 15:38, сейчас движение электротранспорта восстановлено.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Светлана
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    По данным «Яндекс.Пробок», авария собрала плотную пробку на Невском, Дворцовом проезде и Дворцовом мосту, затор растянулся с Васильевского острова. Встал также Адмиралтейский проспект со стороны Исаакия к Невскому.

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    Фото: Читательница «Фонтанки» Светлана
    Фото: Читательница «Фонтанки» Светлана

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