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    Суд отправил в изолятор на десять суток жителя Купчино, который газом в замочную скважину успокаивал соседских детей

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    Двое детей 5 и 7 лет попали в больницу из-за газа, который распылил сосед из баллончика в замочную скважину их квартиры во Фрунзенском районе. Пока они будут восстанавливаться, обидчик посидит в изоляторе.

    Суд Фрунзенского района на десять суток отправил под административный арест жителя дома 28, корпус 3, по улице Турку, стало известно «Фонтанке» 6 июля. Его обвиняли в мелком хулиганстве.

    Как установили сотрудники полиции, 2 июля около шести часов вечера он позвонил в дверь, а когда дети подбежали к ней, распылил в замочную скважину газ из баллончика. Дети получили отравление.

    Их мать рассказала правоохранителям, что у нее сложные отношения с соседом, который неоднократно жаловался на то, что при игре дети сильно шумят.

    49-летнего мужчину 5 июля задержали и доставили в 12-й отдел полиции для разбирательства. Он рассказал, что мало что помнит об обстоятельствах того вечера, так как был пьян. Но вину не отрицал, а то, что от его действий пострадают дети, не предполагал.

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