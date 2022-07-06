Суд отправил в изолятор на десять суток жителя Купчино, который газом в замочную скважину успокаивал соседских детей

Двое детей 5 и 7 лет попали в больницу из-за газа, который распылил сосед из баллончика в замочную скважину их квартиры во Фрунзенском районе. Пока они будут восстанавливаться, обидчик посидит в изоляторе.

Суд Фрунзенского района на десять суток отправил под административный арест жителя дома 28, корпус 3, по улице Турку, стало известно «Фонтанке» 6 июля. Его обвиняли в мелком хулиганстве.

Как установили сотрудники полиции, 2 июля около шести часов вечера он позвонил в дверь, а когда дети подбежали к ней, распылил в замочную скважину газ из баллончика. Дети получили отравление.



Их мать рассказала правоохранителям, что у нее сложные отношения с соседом, который неоднократно жаловался на то, что при игре дети сильно шумят.

