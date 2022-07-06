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    Посмотри страху в глаза. На КАД засняли, как лопается колесо у шаланды

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    4 комментария

    На кольцевой автодороге Петербурга днем 6 июля воплотился страх многих водителей легковых автомобилей: разрыв колеса большегруза прямо на ходу. ЧП попало на видеорегистратор проезжавшей рядом машины.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    В 13:56 на 51-м километре внешнего кольца КАД у шаланды, ехавшей во втором справа ряду, на ходу лопнуло левое заднее колесо, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Благо легковой автомобиль из соседнего ряда еще не успел поравняться с ней к этому моменту. Ну а водитель шаланды, не дергаясь, продолжил двигаться прямо, несмотря на то что покрышка одного из колес прицепа буквально превратилась в тряпочку. Отдельной перчинки картине добавляет едущий следом за шаландой самосвал.

    По данным «Яндекс.Пробок», на 51-м километре внешнего кольца КАД сейчас наблюдается небольшое затруднение в движении.

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    Комментарии 4

    Данила бобров06 Июл 2022 в 16:15
    Конечно же ему следовало затормозить педаль в пол и поймать до кучи грузовик сзади.
    Вот была бы перчинка.
    +1-0
    alexadmin06 Июл 2022 в 16:13
    Померять состояние остальных колес и взгреть водилу и юрлицо за попытку убийства неограниченного круга лиц общественно опасным способом не доведенное до конца по независящим от них обстоятельствам.
    +0-1
    Гриб06 Июл 2022 в 15:59
    Шаланду полную кефали равшан по каду привозил,..
    +0-0
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