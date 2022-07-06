Посмотри страху в глаза. На КАД засняли, как лопается колесо у шаланды

На кольцевой автодороге Петербурга днем 6 июля воплотился страх многих водителей легковых автомобилей: разрыв колеса большегруза прямо на ходу. ЧП попало на видеорегистратор проезжавшей рядом машины.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В 13:56 на 51-м километре внешнего кольца КАД у шаланды, ехавшей во втором справа ряду, на ходу лопнуло левое заднее колесо, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Благо легковой автомобиль из соседнего ряда еще не успел поравняться с ней к этому моменту. Ну а водитель шаланды, не дергаясь, продолжил двигаться прямо, несмотря на то что покрышка одного из колес прицепа буквально превратилась в тряпочку. Отдельной перчинки картине добавляет едущий следом за шаландой самосвал.
По данным «Яндекс.Пробок», на 51-м километре внешнего кольца КАД сейчас наблюдается небольшое затруднение в движении.