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    Грибов нет, но не для всех. Что собирают в лесу петербуржцы

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    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
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    Петербургские грибники рассказывают: в лесу можно найти в основном подосиновики и лисички. Сказалась жаркая погода — лес высох. Из ягод больше всего земляники.

    «Встретили три маленькие семейки лисичек и поляну земляники», «Найдено: 7 красных и горсть лисичек», «А грибов действительно нет, грибы выхоженные, но какие красавцы», «Все, кто говорят, что грибов нету, правы, но на одну жареху я все же набрал перед работой» — так звучат отчёты в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» 6 июля.

    «Тосненский район. Ходил за морошкой. В козырных местах — по нулям. Там, где десятки литров собирал, еле-еле 4. Грибов достаточно много, но в основном в состоянии готовности хранения, в сушеном виде, до зимы. Я же полуфабрикаты люблю. Клюквы, кстати, думаю, тоже не будет. Там, где остались красные ягоды, зеленых нет. Возможно, будет голубика. Некоторые кусты усыпаны ей, но... Черники тоже немного», — делится Фёдор.

    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»

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