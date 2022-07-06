Грибов нет, но не для всех. Что собирают в лесу петербуржцы

Петербургские грибники рассказывают: в лесу можно найти в основном подосиновики и лисички. Сказалась жаркая погода — лес высох. Из ягод больше всего земляники.



«Встретили три маленькие семейки лисичек и поляну земляники», «Найдено: 7 красных и горсть лисичек», «А грибов действительно нет, грибы выхоженные, но какие красавцы», «Все, кто говорят, что грибов нету, правы, но на одну жареху я все же набрал перед работой» — так звучат отчёты в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» 6 июля.