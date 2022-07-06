Житель Волхова угнал раритетную «копейку» на такси

Ради полувековой «копейки» житель Волхова угрожал ее хозяину расправой и обманул таксиста. Но скрыться от полиции это ему не помогло.

Сам угон произошел еще 30 июня. В полицию Волховского района Ленобласти обратился 50-летний местный житель и рассказал, что за полчаса между 15:00 и 15:30 неизвестный преступник, угрожая ему физической расправой, похитил с территории его участка в одном из садоводств принадлежащий ему ВАЗ-2101 1972 года выпуска. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 июля. Автомобиль был исправен, а его стоимость мужчина оценил в 100 тысяч рублей .



В восемь вечера того же дня, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские нашли пропажу у дома 28 по Советской улице в Волхове. После осмотра машину передали собственнику под сохранную расписку. Было возбуждено уголовное дело по ст. 161, ч. 1, УК РФ (грабеж) .

В 19:05 4 июля сотрудники полиции задержали у дома 7 по Пролетарской улице Волхова подозреваемого. Им оказался 30-летний неработающий местный житель. Отобрав под угрозой расправы «Жигули» у владельца, он вызвал такси через местного оператора, обманул водителя, уверив, что машина принадлежит ему, и с его помощью отбуксировал «копейку» к автосервису.