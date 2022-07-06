В доме Товарищества тюлевой фабрики открылся бутик-отель

Он расположен по адресу Казарменный переулок, 2/42 и управляется компанией Ginza Hotels&Apartments. По словам создателей, отель Glinz назван в честь генерального консула Швейцарии, господина Глинца, которому Петр I подарил землю на Петроградском острове.
Архитектура исторического здания определила стиль и основную концепцию дизайна Glinz, отражающего связь прошлого и будущего. Изразцовые печи, низкие своды и лестница из путиловского камня бережно сохранены и органично вписаны в минималистичный современный интерьер, выдержанный в пастельных тонах и дополненный винтажной мебелью. Авторы проекта — международное дизайн-бюро MEGRE INTERIORS Юны Мегре.
Центр притяжения бутик-отеля — многофункциональная зона первого этажа, где расположены ресепшн, лобби, камин, лаунж-зона. Здесь же находится бар, в котором можно выпить ароматный утренний кофе или провести время вечером. В отеле работает уютный ресторан Glinz. Его кухню возглавляет Изо Дзандзава — шеф-повар проектов, отмеченных гидом Michelin. Основа меню — блюда авторской кухни, специально разработанные для Glinz.
Общая площадь отеля составляет 1550,4 кв.м, в здании шесть этажей: пять надземных и один подземный. Всего в Glinz представлено 30 номеров: 21 — в первой категории, 6 — в высшей «джуниор сюит» и 3 люкса. Стоимость проживания варьируется от 5 000 до 12 000 рублей в сутки в зависимости от сезона.
С учетом выкупа здания инвестиции в проект составили более 400 млн рублей. Вложения будут окупаться по бизнес-схеме, традиционной для низкомаржинальных отелей с небольшим номерным фондом.
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