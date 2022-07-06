Банк России одобрил первый товарный индекс. Он показывает стоимость пшеницы

«Для участников рынка индекс является ориентиром, который они могут использовать для решения своих бизнес-задач и запуска инструментов хеджирования ценовых рисков. Также его можно применять при регулировании товарных рынков», — отмечают в ЦБ 6 июля.

Банк России одобрил первый российский товарный индекс. Он отражает стоимость тонны пшеницы на условиях поставки до порта Новороссийск. Ежедневно по итогам торгов показатель рассчитывает Национальная товарная биржа.

«На примере первого индекса Банк России подготовит предложения по созданию механизма межведомственной оценки и направит их для обсуждения в правительство Российской Федерации», — добавили в регуляторе.