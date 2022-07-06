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    Банк России одобрил первый товарный индекс. Он показывает стоимость пшеницы

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    Банк России одобрил первый российский товарный индекс. Он отражает стоимость тонны пшеницы на условиях поставки до порта Новороссийск. Ежедневно по итогам торгов показатель рассчитывает Национальная товарная биржа.

    «Для участников рынка индекс является ориентиром, который они могут использовать для решения своих бизнес-задач и запуска инструментов хеджирования ценовых рисков. Также его можно применять при регулировании товарных рынков», — отмечают в ЦБ 6 июля.

    Банк России участвует в создании системы национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели.

    «На примере первого индекса Банк России подготовит предложения по созданию механизма межведомственной оценки и направит их для обсуждения в правительство Российской Федерации», — добавили в регуляторе.

    По данным Национальной товарной биржи, 24 февраля «пшеничный» индекс находился на отметке 16 507 рублей. Во второй половине марта он вплотную подобрался к 19 900 рублям, но с апреля начал снижаться. 5 июля стоимость тонны пшеницы с поставкой в Новороссийск составила уже 14 565 рублей.

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