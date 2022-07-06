Рынок автокредитования в июне вырос на 45% — в тренде автомобили с пробегом

Российский рынок автокредитования постепенно оживает после падения. По данным ВТБ, в июне продажи российских банков в этом сегменте составили более 52 млрд рублей , что на 45 % превысило результат за май. По прогнозам аналитиков банка, в третьем квартале эта тенденция сохранится, в том числе благодаря планируемому запуску госпрограммы. В июне клиенты ВТБ в Петербурге оформили более 400 кредитов на автомобили на сумму 615 млн рублей — это на 33 % выше майских показателей. В целом по России в банке заключили около 5,2 тысячи подобных сделок, выдав автокредитов на общую сумму более 6,2 млрд рублей , относительно мая это выше 60 % . Размер среднего чека практически не изменился и составил 1,2 млн рублей .



Лидерами по объему выданных банком автокредитов оказались Московский регион ( 1,2 млрд рублей ), Санкт-Петербург и Ленинградская область ( 615 млн рублей ). В топ-5 также вошли Республика Татарстан, Краснодарский край и Челябинская область. Наибольшей популярностью у российских автолюбителей пользовались машины марок Lada — на них пришлось 14,5 % от всех продаж в июне, а также KIA с долей в 14 % и Hyundai с показателем в 12 %. — Рынок автокредитования в первом полугодии оказался под серьезным давлением из-за ухода крупнейших брендов, — прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий. — На этом фоне заметно вырос интерес к транспортным средствам с пробегом. С начала года их доля выросла в три раза и сегодня занимает уже 66 % в общем объеме продаж ВТБ. Сейчас ставка по автокредитам приближается к уровню начала года, и мы видим первый эффект — в июне наши продажи превысили 6,2 млрд рублей , что примерно сопоставимо с результатом того же периода прошлого года.

