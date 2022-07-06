В России ввели новые правила распорядка в СИЗО

Новые правила условий содержания в СИЗО введены в России приказом Министерства юстиции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 6 июля.



Из текста приказа следует, что беременные женщины и женщины с детьми до трёх лет смогут принимать душ ежедневно. Ранее им разрешалось мыться не чаще двух раз в неделю, а инвалидам и подросткам — не чаще одного.



Также содержащиеся в СИЗО смогут дистанционно заказывать лекарственные препараты и пользоваться медицинскими услугами врачей платных клиник. В камерах разрешили пользоваться термобельем и электробритвой, а также хранить алюминиевые тарелку и ложку, пластиковые столовые приборы, пластиковые контейнеры для еды и электронный термометр.

