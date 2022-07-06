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    В России ввели новые правила распорядка в СИЗО

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    12 комментариев

    Новые правила условий содержания в СИЗО введены в России приказом Министерства юстиции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 6 июля.

    Из текста приказа следует, что беременные женщины и женщины с детьми до трёх лет смогут принимать душ ежедневно. Ранее им разрешалось мыться не чаще двух раз в неделю, а инвалидам и подросткам — не чаще одного.

    Также содержащиеся в СИЗО смогут дистанционно заказывать лекарственные препараты и пользоваться медицинскими услугами врачей платных клиник. В камерах разрешили пользоваться термобельем и электробритвой, а также хранить алюминиевые тарелку и ложку, пластиковые столовые приборы, пластиковые контейнеры для еды и электронный термометр.

    Личные обыски в СИЗО будут проводить за ширмой для соблюдения приватности задержанного. Для адвокатов и родственников, которые хотят попасть на свидание, будет введена электронная очередь.

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    Комментарии 12

    27465219606 Июл 2022 в 13:30
    Вообще-то СИЗО это следственный изолятор, а не тюрьма. Люди, находящиеся под следствием, могут оказаться невиновными.
    И они должны содержаться в нормальных условиях.
    +0-0
    26615735006 Июл 2022 в 13:20
    Кто сие сочинил , так же «часто» посещает душ ? Или в зависимости от того - беременный он или уже разрешился от бремени … ?
    +0-0
    Antuan Rokanten06 Июл 2022 в 13:16
    Что же, данные гуманные преобразования пойдут только на пользу.
    +0-0
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    Комментарии
    12

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