СК попросил заочно арестовать академика Юрия Пивоварова

Следственный комитет потребовал заочного ареста экс-директора Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) и академика РАН Юрия Пивоварова по делу о растрате. Об этом 6 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Сам Пивоваров рассказывал, что в отношении него расследуется дело о мошенничестве. Его подозревают в фиктивном оформлении на работу двух сотрудников, которые не ходили в действительности на работу, получая зарплату.