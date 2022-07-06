СК попросил заочно арестовать академика Юрия Пивоварова

Следственный комитет потребовал заочного ареста экс-директора Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) и академика РАН Юрия Пивоварова по делу о растрате. Об этом 6 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.
Сам Пивоваров рассказывал, что в отношении него расследуется дело о мошенничестве. Его подозревают в фиктивном оформлении на работу двух сотрудников, которые не ходили в действительности на работу, получая зарплату.
Пивоваров был директором ИНИОН РАН с 1998-го по 2015 год. После крупного пожара в институте, который произошел 30 января 2015 года, Пивоваров стал фигурантом уголовного дела о халатности. На тот момент он уже покинул должность директора института. Сам Пивоваров отрицает свою вину, подчеркивая, что в условиях недостаточного финансирования не мог обеспечить противопожарную безопасность здания.