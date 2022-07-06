    Пробки

    4/10

    usd58.51eur60.16
    ТЕМА ДНЯ

    Бывший глава ГУ МВД Умнов в изоляторе

    За что хотят арестовать УмноваРаспродажа в ИКЕАПогода в ПетербургеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    СК попросил заочно арестовать академика Юрия Пивоварова

    6699
    7 комментариев

    Следственный комитет потребовал заочного ареста экс-директора Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) и академика РАН Юрия Пивоварова по делу о растрате. Об этом 6 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

    Сам Пивоваров рассказывал, что в отношении него расследуется дело о мошенничестве. Его подозревают в фиктивном оформлении на работу двух сотрудников, которые не ходили в действительности на работу, получая зарплату.

    Пивоваров был директором ИНИОН РАН с 1998-го по 2015 год. После крупного пожара в институте, который произошел 30 января 2015 года, Пивоваров стал фигурантом уголовного дела о халатности. На тот момент он уже покинул должность директора института. Сам Пивоваров отрицает свою вину, подчеркивая, что в условиях недостаточного финансирования не мог обеспечить противопожарную безопасность здания.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 7

    hyperborean06 Июл 2022 в 13:55
    Следственный Комитет расследует дела о фиктивном трудоустройстве двух сотрудников на мизерные бюджетные ставки. Интересно, какая организация расследует в таком случае расследует миллиардные откаты высших российских чиновников
    +0-0
    25267490106 Июл 2022 в 12:39
    Наверное чем-то "дискредитировал ВС России"?
    +0-0
    Карабас Барабас06 Июл 2022 в 12:05
    Интересно, а кроме арестов СК может ещё что ни будь делать?
    Ну расследовать там, доказательства собирать, нет не пробовали?
    +1-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Комментарии
    7

    Новости компаний

    close
    close