Желание испытать кайф в компании плохого парня закончилось для трех петербургских школьниц реанимацией

Страшную картину увидела жительница Выборгского района, когда вернулась домой с работы. В комнате вповалку без сознания лежали четверо детей, в том числе и её дочь.
Сразу несколько скорых приехали накануне около половины седьмого вечера на Заречную улицу в Парголово, стало известно «Фонтанке» 6 июля. Они увезли в детскую больницу имени Филатова четверых подростков: 15-летнего мальчика, двух 14-летних девочек и их 13-летнюю подругу. Состояние трех старших подростков врачи оценили как крайне тяжелое. У самой юной чуть получше — средней тяжести. Всех четверых поместили в реанимацию.
По предварительной информации, рядом с детьми нашли пустые блистеры из-под таблеток. Подростки якобы сказали, что хотели испытать эйфорию.
Пострадавшие девочки ранее ни на чем предосудительном не попадались. А вот их 15-летний знакомый состоит на учете в ОДН после самовольного ухода из дома и употребления лекарственных препаратов.