Желание испытать кайф в компании плохого парня закончилось для трех петербургских школьниц реанимацией

Страшную картину увидела жительница Выборгского района, когда вернулась домой с работы. В комнате вповалку без сознания лежали четверо детей, в том числе и её дочь.



Сразу несколько скорых приехали накануне около половины седьмого вечера на Заречную улицу в Парголово, стало известно «Фонтанке» 6 июля. Они увезли в детскую больницу имени Филатова четверых подростков: 15-летнего мальчика, двух 14-летних девочек и их 13-летнюю подругу. Состояние трех старших подростков врачи оценили как крайне тяжелое. У самой юной чуть получше — средней тяжести. Всех четверых поместили в реанимацию.

