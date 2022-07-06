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    Желание испытать кайф в компании плохого парня закончилось для трех петербургских школьниц реанимацией

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    Страшную картину увидела жительница Выборгского района, когда вернулась домой с работы. В комнате вповалку без сознания лежали четверо детей, в том числе и её дочь.

    Сразу несколько скорых приехали накануне около половины седьмого вечера на Заречную улицу в Парголово, стало известно «Фонтанке» 6 июля. Они увезли в детскую больницу имени Филатова четверых подростков: 15-летнего мальчика, двух 14-летних девочек и их 13-летнюю подругу. Состояние трех старших подростков врачи оценили как крайне тяжелое. У самой юной чуть получше — средней тяжести. Всех четверых поместили в реанимацию.

    По предварительной информации, рядом с детьми нашли пустые блистеры из-под таблеток. Подростки якобы сказали, что хотели испытать эйфорию.

    Пострадавшие девочки ранее ни на чем предосудительном не попадались. А вот их 15-летний знакомый состоит на учете в ОДН после самовольного ухода из дома и употребления лекарственных препаратов.

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