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    Доллар скакнул выше 64 рублей, евро — выше 66

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    Курсы доллара и евро на Московской бирже продолжают расти.

    Европейская валюта утром 6 июля взяла планку в 66 рублей впервые с 3 июня. Американская стоит больше 64 рублей впервые с 30 мая.

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