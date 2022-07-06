Доллар скакнул выше 64 рублей, евро — выше 66

Курсы доллара и евро на Московской бирже продолжают расти.
Европейская валюта утром 6 июля взяла планку в 66 рублей впервые с 3 июня. Американская стоит больше 64 рублей впервые с 30 мая.
Курсы доллара и евро на Московской бирже продолжают расти.
Европейская валюта утром 6 июля взяла планку в 66 рублей впервые с 3 июня. Американская стоит больше 64 рублей впервые с 30 мая.
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