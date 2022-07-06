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    Евро подпрыгнул до 65 рублей, доллар тоже растёт

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    Курсы евро и доллара на торгах на Мосбирже утром 6 июля растут.

    Евро поднялся до 65 рублей. Это произошло впервые с 8 июня.

    Доллар скакнул выше 63 рублей.

    Индекс Мосбиржи растёт на 0,02 %, индекс РТС — на 0,05 %.

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