Евро подпрыгнул до 65 рублей, доллар тоже растёт

Курсы евро и доллара на торгах на Мосбирже утром 6 июля растут.
Евро поднялся до 65 рублей. Это произошло впервые с 8 июня.
Доллар скакнул выше 63 рублей.
Индекс Мосбиржи растёт на
Курсы евро и доллара на торгах на Мосбирже утром 6 июля растут.
Евро поднялся до 65 рублей. Это произошло впервые с 8 июня.
Доллар скакнул выше 63 рублей.
Индекс Мосбиржи растёт на
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
07 апреля 2022, 10:07
09 июня 2022, 10:06
30 мая 2022, 13:24
08 апреля 2022, 13:57
22 июня 2022, 10:07
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Добавьте комментарий первым!