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    Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо внезапно умер

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    Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо скончался в возрасте 63 лет. Об этом 6 июля пишет «Интерфакс».

    Во вторник, 5 июля, он выступал на нефтегазовой конференции в Нигерии. Причина смерти не сообщается.

    «Мы потеряли нашего уважаемого доктора Мухаммеда Сануси Баркиндо. Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и мирового энергетического сообщества. Информация о похоронах будет объявлена в ближайшее время», — сообщил представитель страны в ОПЕК Меле Кьяри.

    Источник агентства в ОПЕК подтвердил информацию о смерти Баркиндо.

    Баркиндо руководил ОПЕК с августа 2016 года. Эту должность он занимал два срока, его полномочия должны были истечь в конце июля. До назначения генсеком он представлял в организации Нигерию с 1986 года — сначала как член делегации этой страны, затем как официальный представитель Нигерии. В январе министры ОПЕК избрали преемником Баркиндо представителя Кувейта в организации Хайтама Аль-Гайса. Он должен был вступить в должность генсека с 1 августа на три года.

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