Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо внезапно умер

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо скончался в возрасте 63 лет. Об этом 6 июля пишет «Интерфакс».
Во вторник, 5 июля, он выступал на нефтегазовой конференции в Нигерии. Причина смерти не сообщается.
«Мы потеряли нашего уважаемого доктора Мухаммеда Сануси Баркиндо. Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и мирового энергетического сообщества. Информация о похоронах будет объявлена в ближайшее время», — сообщил представитель страны в ОПЕК Меле Кьяри.
Источник агентства в ОПЕК подтвердил информацию о смерти Баркиндо.