Студента задержали за попытку изнасилования 51-летней женщины на юге Петербурга

На жительницу Купчино напал молодой человек, когда она поздно ночью возвращалась домой. Несмотря на удар кулаком по лицу, она смогла отстоять свою честь.



В полицию 51-летняя петербурженка обратилась накануне около половины третьего ночи, стало известно «Фонтанке» 6 июля. Она сообщила, что у дома 31 в Альпийском переулке на нее набросился мужчина, ударил и попытался изнасиловать, но она смогла отбиться и убежать.



Наряд полиции по приметам, которые дала потерпевшая, уже через полчаса у дома 15 по проспекту Славы задержал подозреваемого. Он оказался 21-летним третьекурсником одного из петербургских вузов.

