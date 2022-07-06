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    Студента задержали за попытку изнасилования 51-летней женщины на юге Петербурга

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    На жительницу Купчино напал молодой человек, когда она поздно ночью возвращалась домой. Несмотря на удар кулаком по лицу, она смогла отстоять свою честь.

    В полицию 51-летняя петербурженка обратилась накануне около половины третьего ночи, стало известно «Фонтанке» 6 июля. Она сообщила, что у дома 31 в Альпийском переулке на нее набросился мужчина, ударил и попытался изнасиловать, но она смогла отбиться и убежать.

    Наряд полиции по приметам, которые дала потерпевшая, уже через полчаса у дома 15 по проспекту Славы задержал подозреваемого. Он оказался 21-летним третьекурсником одного из петербургских вузов.

    Его доставили в отдел полиции. Чуть позже СК возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

    Женщина утром обратилась в поликлинику, где медики зафиксировали у нее ушиб губы.

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