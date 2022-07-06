В Центральном районе Петербурга назначен новый глава администрации

Главой администрации Центрального района Санкт‑Петербурга назначена Елена Федорова.
Распоряжение об этом подписал городской губернатор Александр Беглов, сообщает 6 июля пресс-служба Смольного.
До назначения Федорова занимала пост временно исполняющего обязанности руководителя этой же администрации.
Елена Владимировна Федорова родилась 21 марта 1985 года в Кургане. Училась в Санкт-Петербургском торгово-экономическом институте. В 2007 году окончила его, получив диплом с отличием и став лучшей выпускницей. С 2007-го по 2011 год работала в отделах администрации Центрального района