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    В Центральном районе Петербурга назначен новый глава администрации

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    Главой администрации Центрального района Санкт‑Петербурга назначена Елена Федорова.

    Распоряжение об этом подписал городской губернатор Александр Беглов, сообщает 6 июля пресс-служба Смольного.

    До назначения Федорова занимала пост временно исполняющего обязанности руководителя этой же администрации.

    Фото: gov.spb.ru
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    Елена Владимировна Федорова родилась 21 марта 1985 года в Кургане. Училась в Санкт-Петербургском торгово-экономическом институте. В 2007 году окончила его, получив диплом с отличием и став лучшей выпускницей. С 2007-го по 2011 год работала в отделах администрации Центрального района Санкт-Петербурга. С 2011-го по апрель 2014 года — замглавы службы филиала «Единый расчетный центр» ГУП «Водоканал Санкт Петербурга». В 2013 году окончила ИТМО. Продолжала работать в администрации и в апреле 2017 года стала зампредседателя комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. 20 февраля 2019 года была назначена советником главы администрации Центрального района, 6 июня того же года — его заместителем, 19 октября 2021 года — врио.

    Фото: gov.spb.ru

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