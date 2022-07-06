Сексуальное просвещение в санатории закончилось для семилетней петербурженки больницей и полицией

Семилетнюю девочку после отдыха в санатории в Курортном районе Петербурга привела в поликлинику мать. Ей показались странными рассказы ребенка об общении со сверстницами.
Первый звонок в полицию об этом визите поступил накануне около половины третьего дня из детской поликлиники Невского района, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июля. Терапевт сообщила, что 48-летняя женщина привела семилетнюю дочь и сообщила, что в отношении нее в санатории, где ребенок провел смену, были совершены насильственные действия сексуального характера.
Из поликлиники ребенка увезли в больницу. Оттуда в полицию поступило второе сообщение о возможном сексуальном насилии.
По предварительной информации, сама девочка рассказала, что в конце июня — начале июля две сверстницы трогали её за гениталии.
Проверку проводят полиция и СК Курортного района.