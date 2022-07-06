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    Сексуальное просвещение в санатории закончилось для семилетней петербурженки больницей и полицией

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    Семилетнюю девочку после отдыха в санатории в Курортном районе Петербурга привела в поликлинику мать. Ей показались странными рассказы ребенка об общении со сверстницами.

    Первый звонок в полицию об этом визите поступил накануне около половины третьего дня из детской поликлиники Невского района, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июля. Терапевт сообщила, что 48-летняя женщина привела семилетнюю дочь и сообщила, что в отношении нее в санатории, где ребенок провел смену, были совершены насильственные действия сексуального характера.

    Из поликлиники ребенка увезли в больницу. Оттуда в полицию поступило второе сообщение о возможном сексуальном насилии.

    По предварительной информации, сама девочка рассказала, что в конце июня — начале июля две сверстницы трогали её за гениталии.

    Проверку проводят полиция и СК Курортного района.

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