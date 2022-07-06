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    Два малыша выпали из окон в Петербурге за сутки. Один с первого этажа, второй с седьмого

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    2 комментария

    Годовалый ребенок в Приморском районе не удержался на подоконнике, пока спала уставшая мать.

    Женщина в истерике звонила накануне около 9 утра в единую службу спасения 112 с сообщением о том, что разбился её сын, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июля. Скорая увезла от дома 23 по улице Матроса Железняка малыша в детскую больницу № 5 с травмами головы. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.

    По предварительной информации, мальчик смог приоткрыть окно, пока его 22-летняя мама спала, и выпал из окна первого этажа.

    Семья у ребенка полная, благополучная.

    А около часа дня в полицию поступило сообщение от очевидца о том, что с седьмого этажа дома 77 по Краснопутиловской улице выпал ребенок. Скорая и полиция прибыли к указанному адресу почти одновременно. Медики увезли в детскую больницу № 5 полуторагодовалого ребенка с многочисленными травмами и в состоянии клинической смерти. Но врачи стационара, несмотря на крайне тяжелое состояние пациента, продолжают бороться за его жизнь.

    Полицейским родители ребенка сообщили, что они отвлеклись ненадолго, а малыш забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с седьмого этажа девятиэтажки.

    Семья у мальчика полная, благополучная.

    По обоим случаям проводится проверка.

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    Комментарии 2

    TimRev06 Июл 2022 в 10:41
    Логично наверное было бы уже в обязательном порядке прикручивать москитные сетки, каждый год одно и тоже. Молодым родителям я бы порекомендовал, подоконники полностью заставить цветами и открывать окна только вертикально, пока дети не подрастут.
    +0-0
    26668642806 Июл 2022 в 09:48
    Хоть в истерике хоть без истерик, обеспечивая физический доступ к опасным объектам в доме, ответственность за произошедшее лежит полностью за присматривающим взрослым. Что значит «годовалый … смог открыть окно»? Как?!
    Если ребёнка оставить в комнате с, не знаю, работающей бензопилой, тоже случайностью станут все последствия?! Нужно в роддоме памятку выдавать, чтобы окна были недоступны малышам. Кошмар
    +0-0
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