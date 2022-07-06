Два малыша выпали из окон в Петербурге за сутки. Один с первого этажа, второй с седьмого

Годовалый ребенок в Приморском районе не удержался на подоконнике, пока спала уставшая мать.
Женщина в истерике звонила накануне около 9 утра в единую службу спасения 112 с сообщением о том, что разбился её сын, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июля. Скорая увезла от дома 23 по улице Матроса Железняка малыша в детскую больницу
По предварительной информации, мальчик смог приоткрыть окно, пока его 22-летняя мама спала, и выпал из окна первого этажа.
Семья у ребенка полная, благополучная.
А около часа дня в полицию поступило сообщение от очевидца о том, что с седьмого этажа дома 77 по Краснопутиловской улице выпал ребенок. Скорая и полиция прибыли к указанному адресу почти одновременно. Медики увезли в детскую больницу
Полицейским родители ребенка сообщили, что они отвлеклись ненадолго, а малыш забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с седьмого этажа девятиэтажки.
Семья у мальчика полная, благополучная.
По обоим случаям проводится проверка.