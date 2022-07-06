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    Водитель уронил самосвал на М-10 под Петербургом и отправился в скорую

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    Помощь медиков понадобилась после ДТП на трассе М-10 «Россия» в посёлке Ульяновка (Тосненский район Ленинградской области).

    Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, вечером 5 июля водитель самосвала не справился с управлением, задел отбойник и опрокинул машину. Сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно отключили аккумуляторную батарею, а мужчину передали скорой помощи.

    В пресс-службе ФКУ «Упрдор Северо-Запад» уточнили, что ДТП случилось около 22 часов на пересечении трасс А-120 «Южное полукольцо» (км 105) и М-10 «Россия» (км 658).

    Фотографии опрокинувшегося грузовика, из кузова которого высыпался груз, в том числе древесина, публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    Ещё два ДТП с грузовиками-перевёртышами произошло во вторник на КАД. При съезде на Таллинское шоссе на бок упал самосвал, а на вантовом мосту — фургон.

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