Пассажирка родила ребёнка в московском метро, не дождавшись медиков

Дежурная станции московского метрополитена вместе с коллегами пришла на помощь женщине, у которой начались схватки в вагоне поезда. Для столичной подземки это вторая девочка, родившаяся в метро.
О нетривиальном для метро происшествии 5 июля сообщает московский дептранс. Роды начались у пассажирки прямо в вагоне поезда. Дежурная на «Марксистской» Нина Аюкова с коллегами вызвали скорую помощь и предупредили сотрудников полиции, которые оградили роженицу от толпы.
«Скорая приехала, когда малышка уже родилась и впервые закричала. Благодаря сотрудникам метро и их профессионализму с девочкой и её мамой всё хорошо. Сейчас они уже в больнице», — рассказали в пресс-службе.
В июне 2015 года роды принимали в пяти станциях от «Марксистской», на «Кузьминке». Тогда на свет также появилась девочка, сообщалось, что её назвали Ульяна. Начальник московского метро подарил молодой матери карту «Тройка» на год и сертификат детского магазина, писали РИА Новости.