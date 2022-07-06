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    Пассажирка родила ребёнка в московском метро, не дождавшись медиков

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    Дежурная станции московского метрополитена вместе с коллегами пришла на помощь женщине, у которой начались схватки в вагоне поезда. Для столичной подземки это вторая девочка, родившаяся в метро.

    О нетривиальном для метро происшествии 5 июля сообщает московский дептранс. Роды начались у пассажирки прямо в вагоне поезда. Дежурная на «Марксистской» Нина Аюкова с коллегами вызвали скорую помощь и предупредили сотрудников полиции, которые оградили роженицу от толпы.

    «Скорая приехала, когда малышка уже родилась и впервые закричала. Благодаря сотрудникам метро и их профессионализму с девочкой и её мамой всё хорошо. Сейчас они уже в больнице», — рассказали в пресс-службе.

    В июне 2015 года роды принимали в пяти станциях от «Марксистской», на «Кузьминке». Тогда на свет также появилась девочка, сообщалось, что её назвали Ульяна. Начальник московского метро подарил молодой матери карту «Тройка» на год и сертификат детского магазина, писали РИА Новости.

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