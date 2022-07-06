Пассажирка родила ребёнка в московском метро, не дождавшись медиков

Дежурная станции московского метрополитена вместе с коллегами пришла на помощь женщине, у которой начались схватки в вагоне поезда. Для столичной подземки это вторая девочка, родившаяся в метро.



О нетривиальном для метро происшествии 5 июля сообщает московский дептранс. Роды начались у пассажирки прямо в вагоне поезда. Дежурная на «Марксистской» Нина Аюкова с коллегами вызвали скорую помощь и предупредили сотрудников полиции, которые оградили роженицу от толпы.