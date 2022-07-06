Среда джаза с Давидом Голощёкиным: Art Farmer — Something To Live For — The Music Of Billy Strayhorn

Американский джазовый трубач Арт Фармер исполняет композиции, написанные Билли Стрейхорном.
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среда жаза
fontanka.ru
Американский джазовый трубач Арт Фармер исполняет композиции, написанные Билли Стрейхорном.
fontanka.ru
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