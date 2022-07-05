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    Кириенко вспомнил Гагарина и Ломоносова, говоря об импортозамещении

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    11 комментариев

    Импортозамещение — это важно, однако не стоит забывать о создании чего-то нового. Такое мнение высказал первый зампред руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.

    «Сейчас часто говорят, когда уходят иностранные компании, — надо заниматься импортозамещением. Да, это правда. Но, с другой стороны, Юрий Гагарин никого не импортозамещал, и Ломоносов, и Менделеев, и Чайковский, и Чехов никого не импортозамещали. Они просто создавали новое», — заявил Кириенко на форуме «Территория смыслов» на базе мастерской управления «Сенеж».

    Он также добавил, что эти люди не боялись мечтать и смело идти к своей цели. Кириенко добавил, что от того, насколько амбициозны будут мечты, зависит будущее страны.

    Первый зампред руководителя администрации президента заявил, что сейчас настало время больших вызовов. Однако это в той же мере и время возможностей.

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    Комментарии 11

    Danik05 Июл 2022 в 22:36
    Что нового создал Кириенко?
    А что импортозаместил?
    Жаль что не уехал.
    +1-0
    AndrewBarsik05 Июл 2022 в 22:24
    Это надо специально постараться, чтобы в качестве примеров альтернативы импортозамещению привести людей, ни один из которых не имел непосредственного отношения к производству. Признаюсь - я тоже был некоторое время введён в заблуждение относительно Кириенко. Есть такой стереотип восприятия : "Если в очках, значит умный". Хорошо, что стереотипы рушатся.
    +2-0
    VKuser27909205 Июл 2022 в 22:23
    Это какой-то кошмар. Кто вообще в этой власти? Гагарин был герой, смелый и самоотверженный человек. Он решился полететь в космос на очень сыром и технически несовершенном изделии. На сдрейфил, не обгадился, не продался. В этом его подвиг. Но он не создал ничего нового. Далее, свалить в одну словесную кучу двух учёных, композитора и писателя. Вот это сюрприз. И если Чайковский действительно композитор мирового уровня (для нас особенно ценно, когда по ТВ "Лебединое озеро"), то Чехов не читаем вне русскоязычной аудитории. Ломоносов и Менделеев важны были в России, но на мировом уровне они малозаметны. Лучше бы уж Лобачевского привёл в пример, всё-таки неевклидова геометрия. Но это надо что-то знать, а не кому-то лизать.
    +1-0
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