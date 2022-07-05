Кириенко вспомнил Гагарина и Ломоносова, говоря об импортозамещении

Импортозамещение — это важно, однако не стоит забывать о создании чего-то нового. Такое мнение высказал первый зампред руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.



«Сейчас часто говорят, когда уходят иностранные компании, — надо заниматься импортозамещением. Да, это правда. Но, с другой стороны, Юрий Гагарин никого не импортозамещал, и Ломоносов, и Менделеев, и Чайковский, и Чехов никого не импортозамещали. Они просто создавали новое», — заявил Кириенко на форуме «Территория смыслов» на базе мастерской управления «Сенеж».