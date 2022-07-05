Пробок в ближайшие дни добавят восьми районам Петербурга. Среди прочих ограничения ждут улицу Маршала Захарова

Новые перекрытия и ограничения движения из-за работ с 7 по 9 июля начнут действовать в восьми районах Петербурга. Дольше всего — до октября — водителей будут теснить в центре, а также Выборгском и Красносельском районах.

Из-за установки пешеходной галереи в Центральном районе ограничат движение сразу на нескольких рядом расположенных улицах. С 7 июля по 15 октября сузят Мытнинскую улицу и 8-ю Советскую улицу у Мытнинской, а с 8 июля по 7 октября ограничения введут у дома 13 по проспекту Бакунина от Херсонской улицы до Перекупного переулка, сообщает 5 июля пресс-служба ГАТИ Петербурга.

На Васильевском острове будут прокладывать инженерные сети. В связи с этим с 9 по 22 июля перекроют движение транспорта у дома 77 по 14–15-й линии В.О. в направлении от Малого проспекта В.О. до Камской улицы.

Ремонт дороги с 7 по 12 июля перекроет движение по Новоцентральной улице в поселке Лисий Нос от улицы Электропередачи до Кольцевой улицы, а в Красносельском и Кировском районах — ограничит:

с 7 июля по 15 сентября — по Корабельной улице от Кронштадтской улицы до разворотного кольца;

от Кронштадтской улицы до разворотного кольца; с 9 июля по 14 октября — по улице Маршала Захарова от проспекта Героев до проспекта Маршала Жукова.

В Выборгском районе с 7 июля по 9 октября ограничат проезд на перекрестке улицы Академика Лебедева и Лесного проспекта. Там разместят временные ограждения.

С 9 по 15 июля для прокладки водопровода закроют проезд по Новой улице в поселке Усть-Ижора, от улицы Труда до Глиняного переулка.