    Пробки

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    Пробок в ближайшие дни добавят восьми районам Петербурга. Среди прочих ограничения ждут улицу Маршала Захарова

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    Новые перекрытия и ограничения движения из-за работ с 7 по 9 июля начнут действовать в восьми районах Петербурга. Дольше всего — до октября — водителей будут теснить в центре, а также Выборгском и Красносельском районах.

    Из-за установки пешеходной галереи в Центральном районе ограничат движение сразу на нескольких рядом расположенных улицах. С 7 июля по 15 октября сузят Мытнинскую улицу и 8-ю Советскую улицу у Мытнинской, а с 8 июля по 7 октября ограничения введут у дома 13 по проспекту Бакунина от Херсонской улицы до Перекупного переулка, сообщает 5 июля пресс-служба ГАТИ Петербурга.

    На Васильевском острове будут прокладывать инженерные сети. В связи с этим с 9 по 22 июля перекроют движение транспорта у дома 77 по 14–15-й линии В.О. в направлении от Малого проспекта В.О. до Камской улицы.

    Аналогичные работы ждут Курортный район. Там перекроют движение:

    • с 8 по 12 июля — у дома 32 по Новгородской улице в поселке Песочный;
    • с 9 по 15 июля — по Полевой улице в поселке Песочный от Речного проезда до Сельской улицы.

    Ремонт дороги с 7 по 12 июля перекроет движение по Новоцентральной улице в поселке Лисий Нос от улицы Электропередачи до Кольцевой улицы, а в Красносельском и Кировском районах — ограничит:

    • с 7 июля по 15 сентября — по Корабельной улице от Кронштадтской улицы до разворотного кольца;
    • с 9 июля по 14 октября — по улице Маршала Захарова от проспекта Героев до проспекта Маршала Жукова.

    В Выборгском районе с 7 июля по 9 октября ограничат проезд на перекрестке улицы Академика Лебедева и Лесного проспекта. Там разместят временные ограждения.

    С 9 по 15 июля для прокладки водопровода закроют проезд по Новой улице в поселке Усть-Ижора, от улицы Труда до Глиняного переулка.

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