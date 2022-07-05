«Непонятно что сливают». У набережной Лейтенанта Шмидта в Неву уходило странное

Петербуржец заметил, что в Неву поступает что-то непонятное и мутное. Историей заинтересовалось управление Росприроднадзора, и оказалось, что всему виной был вымыв грунта.



О мутных стоках у дома № 17 по набережной Лейтенанта Шмидта очевидец рассказал «Фонтанке» 5 июля. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось к ГУП «Водоканал», на балансе которого находится указанный ливневыпуск.



«По информации, имеющейся в управлении, на балансе предприятия находится 680 выпусков от дождеприемников, которые не переключены на очистные сооружения, а это значит, что отведение поверхностных сточных вод по данным выпускам с проезжей части набережных или улиц, проходящих вдоль водных объектов, осуществляется без очистки», — также отметили в ведомстве.

