«Непонятно что сливают». У набережной Лейтенанта Шмидта в Неву уходило странное

Читатель «Фонтанки»
Петербуржец заметил, что в Неву поступает что-то непонятное и мутное. Историей заинтересовалось управление Росприроднадзора, и оказалось, что всему виной был вымыв грунта.
О мутных стоках у дома № 17 по набережной Лейтенанта Шмидта очевидец рассказал «Фонтанке» 5 июля. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось к ГУП «Водоканал», на балансе которого находится указанный ливневыпуск.
«По информации, имеющейся в управлении, на балансе предприятия находится 680 выпусков от дождеприемников, которые не переключены на очистные сооружения, а это значит, что отведение поверхностных сточных вод по данным выпускам с проезжей части набережных или улиц, проходящих вдоль водных объектов, осуществляется без очистки», — также отметили в ведомстве.
В «Водоканале» рассказали, что во время испытания теплосетей у дома № 6 по 11-й линии Васильевского острова произошел вымыв грунта. Через проезжую часть вода попала в ливневую систему водоотведения, а затем — в Неву.
Около трех часов дня повреждение теплосети локализовали, мутная вода в канализацию больше не поступает. По указанному адресу «Водоканал» планирует для профилактики прочистить систему водоотведения.