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    «Непонятно что сливают». У набережной Лейтенанта Шмидта в Неву уходило странное

    1969
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    Читатель «Фонтанки»

    Петербуржец заметил, что в Неву поступает что-то непонятное и мутное. Историей заинтересовалось управление Росприроднадзора, и оказалось, что всему виной был вымыв грунта.

    О мутных стоках у дома № 17 по набережной Лейтенанта Шмидта очевидец рассказал «Фонтанке» 5 июля. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось к ГУП «Водоканал», на балансе которого находится указанный ливневыпуск.

    «По информации, имеющейся в управлении, на балансе предприятия находится 680 выпусков от дождеприемников, которые не переключены на очистные сооружения, а это значит, что отведение поверхностных сточных вод по данным выпускам с проезжей части набережных или улиц, проходящих вдоль водных объектов, осуществляется без очистки», — также отметили в ведомстве.

    В «Водоканале» рассказали, что во время испытания теплосетей у дома № 6 по 11-й линии Васильевского острова произошел вымыв грунта. Через проезжую часть вода попала в ливневую систему водоотведения, а затем — в Неву.

    Около трех часов дня повреждение теплосети локализовали, мутная вода в канализацию больше не поступает. По указанному адресу «Водоканал» планирует для профилактики прочистить систему водоотведения.

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