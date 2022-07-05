Самосвал на стройке в Мурино зацепил провода и «отстрелил» колеса

Жуткое происшествие на площадке долгостроя в Мурино Всеволожского района Ленобласти заснял на видео местный житель. Оно наглядно иллюстрирует, как важно соблюдать технику безопасности рядом с линией электропередач.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На стройплощадке ЖК «Охтинский Ключ» «выгрузка песка пошла не по плану», сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Виталий. Самосвал зацепил поднятым кузовом провод линии электропередач. Машина фактически стала заземлителем, от электричества колеса нагрелись и начали «отстреливать» покрышки. Шатаясь от взрывов колес, самосвал отцепился от провода. На записи видно, как в этот момент между кузовом и проводом проходит электрическая дуга.
О состоянии водителя грузовика не сообщается. На записи не видно, чтобы из кабины кто-то выходил.
ЖК «Охтинский Ключ» — давний долгострой Мурино. По информации портала NSP.ru, проект малоэтажного жилого комплекса стартовал еще в 2004 году. Застройщиком выступил ЗАО «СПб дивелэпмент», а инвестором — ООО «Еврострой». В начале десятых годов между фирмами случился конфликт, и строительство встало, хотя большинство квартир уже были проданы. Пока шли разбирательства, обе компании оказались в стадии банкротства.