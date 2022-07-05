Путин запретил выводить за рубеж валютные дивиденды, полученные от российских компаний

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает право правительственной комиссии запрещать резидентам России зачислять на зарубежные счета валюту, полученную в качестве дивидендов от российских компаний.
Соответствующий документ опубликовали 5 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Ограничения вводятся, если зачисление валюты связано с перечислением резидентами средств, полученных в виде дивидендов или при распределении их прибыли.
Разъяснение указа уполномочен предоставлять Банк России.