    Пробки

    5/10

    usd55.09eur57.18
    Распродажа в IKEAОпасный пикетФСБ обыскивает ГИБДДОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Путин запретил выводить за рубеж валютные дивиденды, полученные от российских компаний

    3886
    4 комментария

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает право правительственной комиссии запрещать резидентам России зачислять на зарубежные счета валюту, полученную в качестве дивидендов от российских компаний.

    Соответствующий документ опубликовали 5 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

    Ограничения вводятся, если зачисление валюты связано с перечислением резидентами средств, полученных в виде дивидендов или при распределении их прибыли.

    Разъяснение указа уполномочен предоставлять Банк России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 4

    shestokol05 Июл 2022 в 18:36
    а как же прибыль друганов от нефти и газа , неужели вложена в экономику рф? да и стабфонд (который нехило програбили) но никто его в страну не вернул ....да и банк россии который россии не принадлежит а является дочкой ФРС США и не подчиняется , по закону , даже пу
    +0-1
    Эд Хэммет05 Июл 2022 в 18:35
    Легко представить, что случилось бы с экономикой Китая, если бы и там приняли такое же "мудрое" решение.
    +0-0
    Денеб05 Июл 2022 в 18:19
    Это новость для своих? Для ближнего круга, в смысле?
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Комментарии
    4

    Новости компаний

    close
    close