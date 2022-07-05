Школьного дворника из Кировска с женой будут судить за сексуальное насилие над дочерью и съемки порно с ее участием

Пару из Кировска будут судить за сексуальное насилие над дочерью — по версии следствия, женщина с гражданским мужем истязали девочку, снимали порно с ее участием и публиковали. Как пишет 5 июля 47news, они уже год находятся в СИЗО.



Фигурантам вменяют 34 эпизода по изготовлению и распространению в интернете порнографии с участием несовершеннолетнего, 12 эпизодов насильственных действий сексуального характера, а также пособничество в сексуальном насилии, изготовлении порнографии и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

