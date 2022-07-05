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    Школьного дворника из Кировска с женой будут судить за сексуальное насилие над дочерью и съемки порно с ее участием

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    Пару из Кировска будут судить за сексуальное насилие над дочерью — по версии следствия, женщина с гражданским мужем истязали девочку, снимали порно с ее участием и публиковали. Как пишет 5 июля 47news, они уже год находятся в СИЗО.

    Фигурантам вменяют 34 эпизода по изготовлению и распространению в интернете порнографии с участием несовершеннолетнего, 12 эпизодов насильственных действий сексуального характера, а также пособничество в сексуальном насилии, изготовлении порнографии и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

    По данным Следственного комитета по Ленобласти, девочка подвергалась сексуальному насилию с 5 до 11 лет. А развратные действия злоумышленники снимали на фото, которые распространяли.

    У супругов на иждивении было пятеро детей, которые сейчас направлены в центр помощи сиротам — пару лишили родительских прав. 47news уточняет, что муж работал дворником в школе.

    В прокуратуре региона отметили, что обвиняемые плохо исполняли обязанности по воспитанию четверых детей, причинили им физические и нравственные страдания и поспособствовали развитию ряда заболеваний.

    Материалы дела передали в Кировский райсуд Ленобласти. По данным издания, ранее туда же отправилось дело знакомого семьи, который якобы помогал в изготовлении порнографии.

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