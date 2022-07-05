Петербург примет этап серии велозаездов Gran Fondo Russia

Второй год подряд в Петербурге состоится этап российской веломногодневки Gran Fondo Russia. Как сообщили в комитете по спорту со ссылкой на организаторов, стартовать и финишировать участники будут с территории «Экспофорума».
Разные форматы проведения заездов позволяют найти для себя оптимальный старт как новичкам, так и опытным спортсменам. Организаторы подготовили 3 дистанции на выбор — 30, 60 и 90 км.
На максимальной дистанции 90 км участники могут выбрать формат гонки или заезда. Велогонка в отличие от заезда включает в себя соревновательный элемент. Участники гонки стартуют по группам по уровням подготовки. По итогам формируется таблица результатов (личный и командный зачет), а победители получают призы.
Трасса с небольшим набором высоты предусмотрена даже для максимальной дистанции.
Обязательные требования для участия в мероприятии предельно просты — исправный велосипед и наличие шлема. А всех финишеров по окончании гонок ждет уникальная памятная медаль.
В 2022 году Gran Fondo Russia будет состоять из восьми этапов. 24 июля старт пройдет в Петербурге, два старта в Тульской области (19 июля и 28 августа), три заезда в Московской области (5 июля — Волоколамск, 17 июля — Лотошино, 25 сентября — Руза). Кроме того, уже прошли два старта в Сибири: 26 июня в Томске и 3 июля в Кемерово.