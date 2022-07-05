Петербург примет этап серии велозаездов Gran Fondo Russia

Второй год подряд в Петербурге состоится этап российской веломногодневки Gran Fondo Russia. Как сообщили в комитете по спорту со ссылкой на организаторов, стартовать и финишировать участники будут с территории «Экспофорума».



Разные форматы проведения заездов позволяют найти для себя оптимальный старт как новичкам, так и опытным спортсменам. Организаторы подготовили 3 дистанции на выбор — 30, 60 и 90 км.



На максимальной дистанции 90 км участники могут выбрать формат гонки или заезда. Велогонка в отличие от заезда включает в себя соревновательный элемент. Участники гонки стартуют по группам по уровням подготовки. По итогам формируется таблица результатов (личный и командный зачет), а победители получают призы.

