IIHF отклонила апелляцию на отстранение хоккейной сборной России от международных турниров

Международная федерация хоккея (IIHF) отклонила апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на отстранение сборных России от международных турниров. Об этом 5 июля сообщили на официальном сайте организации.
«Решение Совета IIHF от 28 февраля было не санкциями, а политикой безопасности», — говорится в официальном заявлении независимого дисциплинарного совета ИИХФ.
Кроме того, дисциплинарный совет вынес решение в пользу IIHF в отзыве у России прав на проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года, а также по поводу решения не назначать российских арбитров на международные турниры.
Сборные России и Беларуси ранее уже пропустили ЧМ-2022, состоявшийся в мае в Финляндии.