    Пробки

    5/10

    usd55.09eur57.18
    Распродажа в IKEAОпасный пикетФСБ обыскивает ГИБДДОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    IIHF отклонила апелляцию на отстранение хоккейной сборной России от международных турниров

    1179
    4 комментария

    Международная федерация хоккея (IIHF) отклонила апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на отстранение сборных России от международных турниров. Об этом 5 июля сообщили на официальном сайте организации.

    «Решение Совета IIHF от 28 февраля было не санкциями, а политикой безопасности», — говорится в официальном заявлении независимого дисциплинарного совета ИИХФ.

    Кроме того, дисциплинарный совет вынес решение в пользу IIHF в отзыве у России прав на проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года, а также по поводу решения не назначать российских арбитров на международные турниры.

    Сборные России и Беларуси ранее уже пропустили ЧМ-2022, состоявшийся в мае в Финляндии.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 4

    Эд Хэммет05 Июл 2022 в 18:27
    А что ещё можно ожидать после фактического похищения Федотова? Теперь все контракты наших игроков с нашими клубами признаваться не будут. Стало быть, те, кто сумел убежать из России, и приехал выступать в других странах, будут считаться свободными агентами.
    +0-0
    Pilat05 Июл 2022 в 18:03
    Что делают в таких случаях США?
    Они возбуждают уголовное дело против спортивных функционеров которые им не угодны и прямо из теплых постелек, в других странах, везут их на нары.
    Следующие спортивные функционеры становятся очень покладистыми.
    И вот мы видим результат.
    МИД - продолжай трястись от возмущения.
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Комментарии
    4

    Новости компаний

    close
    close