В Ленсоветовском открылся центр соцобслуживания, где пенсионеры будут петь, рисовать и осваивать компьютер

На поселке Ленсоветовский открылось социально-досуговое отделение №3 для пенсионеров комплексного центра социального обслуживания населения.
Центр расположился на первом этаже жилого дома на Московском шоссе, объект передала городу СК «Дальпитерстрой».
Отделение рассчитано на 200 посещений в смену и работает в режиме полустационара, все услуги здесь предоставляют бесплатно. Центр оборудован с учетом требований доступной среды для инвалидов и людей с трудностями в передвижении.
Пенсионеры здесь смогут освоить компьютерную грамотность, учить иностранные языки и заниматься рукоделиям. Кроме того, на для желающих работает студия изобразительного искусства, танцевальный зал и кружок хорового пения.
Помимо занятий центр будет устраивать бесплатные экскурсии по историческим и памятным местам, а также выезды в музеи и театры.