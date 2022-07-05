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    В Ленсоветовском открылся центр соцобслуживания, где пенсионеры будут петь, рисовать и осваивать компьютер

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    Фото: Предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой»
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    На поселке Ленсоветовский открылось социально-досуговое отделение №3 для пенсионеров комплексного центра социального обслуживания населения.

    Центр расположился на первом этаже жилого дома на Московском шоссе, объект передала городу СК «Дальпитерстрой».

    Отделение рассчитано на 200 посещений в смену и работает в режиме полустационара, все услуги здесь предоставляют бесплатно. Центр оборудован с учетом требований доступной среды для инвалидов и людей с трудностями в передвижении.

    Пенсионеры здесь смогут освоить компьютерную грамотность, учить иностранные языки и заниматься рукоделиям. Кроме того, на для желающих работает студия изобразительного искусства, танцевальный зал и кружок хорового пения.

    Помимо занятий центр будет устраивать бесплатные экскурсии по историческим и памятным местам, а также выезды в музеи и театры.

    Фото: Предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой»

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