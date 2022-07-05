Муринские вечера. Кота, оставленного в квартире на 18 этаже, несколько дней спасали через балкон

Несколько дней продлилась спасательная операция по вызволению кота с восемнадцатого этажа жилого дома во Всеволожском районе Ленобласти. Животное, больше недели просидевшее в брошеной квартире, заметили соседи.

Заявка о запертом в квартире коте поступила волонтерам спасательного отряда «Кошкиспас» еще в четверг, 30 июня, рассказывают в группе ПСО «Вконтакте» 5 июля. Животное уже больше недели находилось одно в квартире на 18-м этаже 26-этажного дома в Мурино. «Хозяева квартиры исчезли, их разыскивают официальные структуры», — добавляют волонтеры. На лоджии осталось открыто окно. Выходящего туда кота каким-то чудом рассмотрели жильцы с того же этажа, у которых смежная лоджия, и подняли переполох.

Сосед, проживающий как раз над квартирой с котом, разрешил спасателям провести высотные работы из своей квартиры, и вот 1 июля операция по спасению началась. Волонтеры навязали веревки, проверили снаряжение, и один из спасателей отправился за окно.

Видео: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум «Мы с Ангелиной запихнули в кошколовку корм и, едва высовываясь в окно, опираясь на стульчик с такими же, как и у нас, подгибающимися ножками, спустили ее Рустаму, который отлично справился со своей задачей — осторожно установил клетку так, чтобы не сработал раньше времени чуткий механизм», — рассказывают в группе. После этого Рустам поднялся обратно, спасатели собрали оборудование и уехали, чтобы вернуться следующим вечером.

Однако 2 июля, вернувшись в ту же квартиру на 19-м этаже, волонтеры обнаружили, что что-то пошло не так: корм в кошколовке был съеден, но сама она — пуста, а значит весь процесс придется повторять. На следующий день спасатели приехали вновь, повторно установили кошколовку с кормом и уехали еще на сутки. Утро 4 июля ознаменовалось счастливой новостью, что кот в клетке. Правда вызволения все равно пришлось ждать до вечера. И наконец, вечером волонтеры с помощью хозяина квартиры вытащили клетку с котом за привязанные к ней веревки.