Трамвайную сеть «Славянка» оснастят отечественными стрелками и крепежом

Петербургская трамвайная сеть «Славянка» будет работать на отечественных комплектующих. Соответствующее соглашение с поставщиками подписали на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Так, «Завод транспортного оборудования» из Свердловской области изготовит для новой трамвайной линии стрелочные переводы, а московская компания «Термоклип» поставит элементы крепежа для монтажа инженерных систем.



Концессионный проект «Славянка» станет одним из первых проектов по строительству полностью новой инфраструктуры городского наземного электротранспорта в стране. Трамвайная линия длиной 21 км пройдет от метро «Купчино» до Славянки, сократив привычное время пути в два раза — как утверждают авторы проекта, это сэкономит пассажирам до 11 дней в году.

