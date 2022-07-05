Трамвайную сеть «Славянка» оснастят отечественными стрелками и крепежом

Петербургская трамвайная сеть «Славянка» будет работать на отечественных комплектующих. Соответствующее соглашение с поставщиками подписали на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Так, «Завод транспортного оборудования» из Свердловской области изготовит для новой трамвайной линии стрелочные переводы, а московская компания «Термоклип» поставит элементы крепежа для монтажа инженерных систем.
Концессионный проект «Славянка» станет одним из первых проектов по строительству полностью новой инфраструктуры городского наземного электротранспорта в стране. Трамвайная линия длиной 21 км пройдет от метро «Купчино» до Славянки, сократив привычное время пути в два раза — как утверждают авторы проекта, это сэкономит пассажирам до 11 дней в году.
«Завод транспортного оборудования», основной поставщик стрелок для высокоскоростной железной дороги, изготовит для проекта «Славянка» 150 температурных компенсаторов и 56 стрелочных переводов — это первая серийная партия подобного оборудования в Санкт-Петербурге. Сложная конструкция стрелочных переводов позволяет трамваю маневрировать, возвращаться, останавливаться.
Крепеж для монтажа инженерных систем также будет полностью отечественным — в рамках программы импортозамещения 1 107 метров коммуникаций установят с помощью решений компании «Термоклип».
— В нашем проекте изначально масса отечественных разработок, многие из которых инновационны не только для нашей страны, — отметил главный инженер компании-концессионера проекта «Славянка» Петр Музыка.
По его словам, особенность подобных инфраструктурных проектов в том, что они стимулируют смежные отрасли — производство стройматериалов, электроники, металлообработку, транспортное и энергетическое машиностроение, IT-компании. Появляются новые рабочие места: только на стройке трамвайной линии их будет более полутора тысяч.
Кроме того, на основе этой сети в будущем могут создать и другие маршруты, например до строящегося в Пушкинском районе кампуса СПбГУ и трамвайной линии до аэропорта Пулково.