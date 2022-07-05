Гендиректор «Зенита» подтвердил переезд Родригао в Петербург

Стали известны детали перехода защитника Родригао из футбольного клуба «Сочи» в «Зенит».
Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева, 26-летний футболист подписал с сине-бело-голубыми соглашение по схеме «3+1».
Родригао выступал за «Сочи» с июля 2021 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3,5 млн евро. В сезоне-2021/2022 Родригао сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Это уже второй футболист «Сочи», перешедший в «Зенит» этим летом. Первым стал нападающий Матео Кассьерра, с которым подписали контракт по схеме «3+1».