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    VK и Сбер ведут переговоры о продаже Delivery Club. Среди потенциальных покупателей называют «Яндекс»

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    VK и Сбербанк планируют продать сервис доставки готовой еды Delivery Club. Компании уже ведут переговоры с потенциальными покупателями, сообщает ТАСС 5 июля.

    «Компании обсуждают варианты сделки по Delivery Club. Один из них предполагает передачу сервиса «Яндексу» в рамках сделки по продаже «Дзена» и «Новостей», — рассказал ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

    Mail.ru Group (c 2021 года VK) приобрел Delivery Club в ноябре 2016 года. В настоящее время совместное предприятие VK и Сбербанка «О2Охолдинг» владеет 98,1% акций компании. По итогам 2021 года выручка сервиса составила 16,2 миллиарда рублей.

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