Школу с английским уклоном в Колпинском районе сдадут в августе

Новая школа с углубленным изучением иностранных языков в Колпинском районе может быть сдана уже в августе вместо изначально запланированного четвертого квартала. Она станет второй площадкой школы № 455.

Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», комиссия Службы архитектурно-строительного надзора проверяет готовность здания, качество отделки, общего и дорожного благоустройства, работу инженерных систем. После чего школа получит заключение о соответствии.

— Мы идем с опережением графика: провели пуско-наладочные работы оборудования для пищеблока, постирочной, медицинского кабинета, библиотеки, спортивных залов и других помещений, а также всех инженерных систем, готов к эксплуатации бассейн, — рассказал Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест». — Также оборудовали стадион, все игровые площадки, футбольное и баскетбольное поля, освещение территории. Сейчас на объекте идет итоговая проверка готовности к вводу и эксплуатации. Мы рассчитываем до конца июля получить ЗОС (заключение о соответствии требованиям проектной документации и техрегламентов), а в августе — подать все документы для ввода объекта в эксплуатацию.

Школа на 375 детей и 15 классов в квартале «Юттери» построена по индивидуальному проекту. На первом этаже находятся гардероб, два спортзала, столовая на 200 человек, медицинский блок и бассейн. На втором — кабинеты труда, музыки, информатики и административные помещения. На третьем расположились классы ИЗО и ОБЖ, химии, физики, актовый зал на 250 мест, библиотека и медиацентр.

С учетом языковой направленности школы внутри будет навигация на двух языках.

