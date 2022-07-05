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    «Люди в лифтах застряли». Два ЖК в Приморском районе накрыла тьма из-за аварии

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    Жителям домов на нескольких улицах в Приморском районе Петербурга пришлось посидеть без света. На внезапный блэкаут, в частности, 5 июля жаловались из ЖК «Шуваловский» и «Чистое небо».

    Судя по комментариям жильцов, некоторые из них застряли в лифтах; кто-то возмущался, что не сможет поднять на 19-й этаж коляску, а кто-то — что работает на удаленке, а интернета нет. Кое-где пропала еще и вода — один из жильцов в этот момент, видимо, как раз принимал ванну. «Хозяйкам на заметку. Чтобы полностью вытереться от мыла после ванны без воды, понадобилось 2 полотенца и 3 шторы», — написал он в группе комплекса во «ВКонтакте».

    В УК «Комфорт Сервис» нашему изданию сообщили, что из-за аварии в ЖК «Шуваловский» действительно отключили свет и частично воду, но о застрявших в лифтах никаких заявок не поступало. Согласно сообщению УК «Эрмитаж» (ЖК «Чистое небо»), авария затронула дома на Комендантском проспекте, Арцеуловской аллее, Верхне-Каменской и Плесецкой улицах.

    В пресс-службе «Ленэнерго» «Фонтанке» рассказали, что компании сообщили об отключении в 13:15, и бригада выдвинулась к Комендантскому проспекту. К двум часам дня всем потребителям вернули свет.

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