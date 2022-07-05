«Люди в лифтах застряли». Два ЖК в Приморском районе накрыла тьма из-за аварии

Жителям домов на нескольких улицах в Приморском районе Петербурга пришлось посидеть без света. На внезапный блэкаут, в частности, 5 июля жаловались из ЖК «Шуваловский» и «Чистое небо».



Судя по комментариям жильцов, некоторые из них застряли в лифтах; кто-то возмущался, что не сможет поднять на 19-й этаж коляску, а кто-то — что работает на удаленке, а интернета нет. Кое-где пропала еще и вода — один из жильцов в этот момент, видимо, как раз принимал ванну. «Хозяйкам на заметку. Чтобы полностью вытереться от мыла после ванны без воды, понадобилось 2 полотенца и 3 шторы», — написал он в группе комплекса во «ВКонтакте».

