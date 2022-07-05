Водитель «Форда» так спешил, что скосил столб у обочины в Горелово и помчал дальше

Мгновенная карма для обочечника попала на видео в Красносельском районе Петербурга утром 5 июля. Водителя она не остановила, но явно догонит в ближайшем будущем.
Видео: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»
Водитель легкового автомобиля Ford Focus решил объехать затор на дороге в Горелово по обочине, сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Почти не снижая скорость, он проскочил по ней мимо самосвала в правом ряду, но не справился с управлением и срубил фонарный столб. К счастью для участников движения, тот завалился не на дорогу, а на деревья. Провода, судя по видео, выдержали и не оборвались.
Водитель «Форда» предпочел скрыться с места ДТП не останавливаясь, но в группе не сомневаются, что сотрудники ГИБДД быстро найдут его по номеру, и его страховщику придется оплачивать ущерб. «Ну и безопаснее ему будет ездить на автобусе несколько месяцев», — добавляют в «Коллапсе».