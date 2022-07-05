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    Водитель «Форда» так спешил, что скосил столб у обочины в Горелово и помчал дальше

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    6 комментариев

    Мгновенная карма для обочечника попала на видео в Красносельском районе Петербурга утром 5 июля. Водителя она не остановила, но явно догонит в ближайшем будущем.

    Видео: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»

    Водитель легкового автомобиля Ford Focus решил объехать затор на дороге в Горелово по обочине, сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Почти не снижая скорость, он проскочил по ней мимо самосвала в правом ряду, но не справился с управлением и срубил фонарный столб. К счастью для участников движения, тот завалился не на дорогу, а на деревья. Провода, судя по видео, выдержали и не оборвались.

    Водитель «Форда» предпочел скрыться с места ДТП не останавливаясь, но в группе не сомневаются, что сотрудники ГИБДД быстро найдут его по номеру, и его страховщику придется оплачивать ущерб. «Ну и безопаснее ему будет ездить на автобусе несколько месяцев», — добавляют в «Коллапсе».

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    Комментарии 6

    chip105 Июл 2022 в 16:36
    Как вариант, водитель употребил нечто запрещенное, машина в угоне и т.п., но как так срезать легковушкой столб и машина на ходу осталась, чудеса.
    +0-0
    Софокл Аристархович05 Июл 2022 в 16:26
    Неужели сложно камеры на обочину поставить?
    ...неговоря уже об экипажах ГИБДД (ах, да... там же сегодня обыска проводят)
    +1-0
    Созвездие Лебедя05 Июл 2022 в 16:17
    Там раньше на обочину камни выкладывали для таких гонщиков.
    +0-0
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