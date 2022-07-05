Росприроднадзор: Черника пойдёт только в августе. Петербуржцы: А мы уже собираем

Росприроднадзор предупреждает, что ягоды в этом году пойдут поздно. Малина и черника — только в августе. Но любителей ходить в лес это не смущает: они не только носят землянику вёдрами, но уже собирают спелую чернику.



«Из-за холодных апреля-мая 2022 г. задержалось фенологическое развитие растений в Петербурге и Ленинградской области. Сроки созревания многих ягод сдвинулись на 1,5–2 недели. <...> Дефицит тепла, наблюдаемый в мае — начале июня 2022 года, привел к задержке наступления цветения. Высокие температуры третьей декады июня в некоторой степени компенсировали отставание. Тем не менее созревание черники и малины прогнозируется в начале августа. Привычные сроки — середина июля», — сообщает 5 июля Северо-Западное управление Росприроднадзора в своём телеграм-канале.

