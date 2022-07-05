В России создадут банк данных экстремистских материалов

Государственная Дума приняла закон о создании специализированного банка данных экстремистских материалов в окончательном третьем чтении. Об этом 5 июля сообщили на сайте нижней палаты парламента РФ.
По версии авторов законопроекта, это поможет повысить эффективность оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Предполагается, что в банк будут вносить копии судебных решений о признании информационных материалов экстремистскими. Оператором системы будет Минюст.
Доступ к банку данных экстремистских материалов будет ограничен. Как уточняет ТАСС, его предоставят только должностным лицам органов, которые участвуют в противодействии экстремистской деятельности.
Агентство также сообщает о возможном создании реестра данных о лицах, причастных к деятельности экстремистской организации. В список включат информацию о тех, чью причастность к экстремистской или террористической организации установил суд.