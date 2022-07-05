Минкульт хочет узаконить композиторов

В Министерство труда внесен на рассмотрение профессиональный стандарт для композиторов. Об этом 5 июля сообщил Минкульт.
В ведомстве рассказали, что документ был разработан Минкультуры России в сотрудничестве с профессиональным сообществом: стандарт помогали разрабатывать члены Союза композиторов России, руководители ведущих музыкальных вузов и концертных организаций страны.
«Впервые за всю историю существования профессии разработан её профессиональный стандарт, а деятельность композиторов включена в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности», — сообщили в Минкульте.
Это сделано для того, чтобы обеспечить специалистам правовой статус и социальные гарантии. Официальное признание профессии «композитор» также позволит государству оказывать различные меры поддержки представителям профессии.
«После получения композиторами правового статуса представители отрасли впервые смогут рассчитывать на трудоустройство по специальности», — отметили в Минкульте.