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    Музыка

    Минкульт хочет узаконить композиторов

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    В Министерство труда внесен на рассмотрение профессиональный стандарт для композиторов. Об этом 5 июля сообщил Минкульт.

    В ведомстве рассказали, что документ был разработан Минкультуры России в сотрудничестве с профессиональным сообществом: стандарт помогали разрабатывать члены Союза композиторов России, руководители ведущих музыкальных вузов и концертных организаций страны.

    «Впервые за всю историю существования профессии разработан её профессиональный стандарт, а деятельность композиторов включена в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности», — сообщили в Минкульте.

    Это сделано для того, чтобы обеспечить специалистам правовой статус и социальные гарантии. Официальное признание профессии «композитор» также позволит государству оказывать различные меры поддержки представителям профессии.

    «После получения композиторами правового статуса представители отрасли впервые смогут рассчитывать на трудоустройство по специальности», — отметили в Минкульте.

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