Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования объединяют в один

Госдума в третьем чтении приняла закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единый Социальный фонд, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 5 июля. Объединенное ведомство начнет работать с 1 января 2023 года.



«Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат: они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению», — цитируются в сообщении слова председателя Думы Вячеслава Володина.

