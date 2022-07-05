Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования объединяют в один

Госдума в третьем чтении приняла закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единый Социальный фонд, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 5 июля. Объединенное ведомство начнет работать с 1 января 2023 года.
«Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат: они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению», — цитируются в сообщении слова председателя Думы Вячеслава Володина.
Уточняется, что после объединения фондов граждане продолжат получать все назначенные выплаты. Кроме того, власти введут единый тариф страховых взносов. Основной составит
Как предполагается, инициатива к 2025 году приведет к увеличению максимального пособия по уходу за ребенком до 57,4 тысячи рублей (на 19,5 тысячи), по беременности за 140 дней — до 660,9 тысячи рублей (на 225 тысяч), по временной нетрудоспособности при стаже от 8 лет — до 143,5 тысячи (на 48,8 тысячи).
Средства, освобожденные после реорганизации фондов, направят на повышение пенсий.