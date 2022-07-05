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    Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования объединяют в один

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    Госдума в третьем чтении приняла закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единый Социальный фонд, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 5 июля. Объединенное ведомство начнет работать с 1 января 2023 года.

    «Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат: они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению», — цитируются в сообщении слова председателя Думы Вячеслава Володина.

    Уточняется, что после объединения фондов граждане продолжат получать все назначенные выплаты. Кроме того, власти введут единый тариф страховых взносов. Основной составит 30 % в пределах облагаемой базы и 15,1 % сверх базы, льготные — 15 %, 7,6 % и 0 %.

    Как предполагается, инициатива к 2025 году приведет к увеличению максимального пособия по уходу за ребенком до 57,4 тысячи рублей (на 19,5 тысячи), по беременности за 140 дней — до 660,9 тысячи рублей (на 225 тысяч), по временной нетрудоспособности при стаже от 8 лет — до 143,5 тысячи (на 48,8 тысячи).

    Средства, освобожденные после реорганизации фондов, направят на повышение пенсий.

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