Минздрав предлагает разрешить фонду «Круг добра» помогать пациентам старше 18 лет

Фонду «Круг добра» предлагают дать право оказывать поддержку пациентам с орфанными заболеваниями и после достижения 18 лет. Соответствующий проект постановления Минздрава опубликован на портале проектов нормативных актов, сообщает 5 июля «Парламентская газета».
Ранее такое поручение дал президент России Владимир Путин. Пациентов с редкими заболеваниями, которым исполняется 18 лет, дорогостоящими лекарствами должны обеспечивать регионы. Но далеко не у каждого субъекта есть такая возможность. Чтобы повзрослевшие дети не остались без лечения, их продолжит обеспечивать препаратами «Круг добра». В фонде ранее заявили, что на данный момент средств хватит на те обязательства, которые организация уже на себя взяла, и на продолжение помощи подопечным, которым исполнилось 18 лет.
Согласно проекту постановления Минздрава, пациентов будут обеспечивать медизделиями, средствами реабилитации и медпомощью. Кроме того, предусматривается поэтапное увеличение возраста таких больных.
По словам председателя правления фонда Александра Ткаченко, расширение возрастных рамок помощи позволит сделать шаг вперед в обеспечении преемственности лечения при переходе подопечных из детской категории во взрослую.