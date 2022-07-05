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    Петербургского дальнобойщика убил случайный попутчик. Уголовный розыск раскрыл убийство, совершенное 14 лет назад

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    Подозреваемого в убийстве дальнобойщика из Петербурга в 2008 году задержали в Челябинской области.

    По версии следствия, 14 лет назад в мае дальнобойщик из Петербурга на трассе в Салаватском районе республики Башкортостан взял попутчика, сообщила 5 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В какой-то момент пассажир достал самодельное огнестрельное оружие и выстрелил водителю в живот. Денег в салоне убийца не нашел, поэтому забрал два мобильных телефона.

    Подозреваемого искали сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Башкортостана, Самарской и Челябинской областей.

    Так как на месте нашли биологические следы нападавшего, которые были помещены в базу данных МВД России, в 2022 году удалось установить его личность.

    Им оказался 45-летний житель Челябинской области. Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном.

    Его также проверяют на причастность к аналогичному преступлению, которое было совершено в 1998 году в Самарской области.

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