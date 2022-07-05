Петербуржец на чужом «Солярисе» задавил 85-летнюю женщину во дворе в Кудрово

Пенсионерка погибла под колесами автомобиля во Всеволожском районе Ленобласти днем 4 июля. У водителя заметили признаки опьянения.
ДТП произошло в 15:10 понедельника у дома 2 по Английской улице в Кудрово, стало известно «Фонтанке» 5 июля. 36-летний петербуржец с признаками опьянения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, принадлежащим 38-летней женщине, ехал по дворовой территории и сбил 85-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Водитель «Соляриса» пройти медосвидетельствование отказался и получил административный протокол по
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по