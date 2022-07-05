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    Петербуржец на чужом «Солярисе» задавил 85-летнюю женщину во дворе в Кудрово

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    Пенсионерка погибла под колесами автомобиля во Всеволожском районе Ленобласти днем 4 июля. У водителя заметили признаки опьянения.

    ДТП произошло в 15:10 понедельника у дома 2 по Английской улице в Кудрово, стало известно «Фонтанке» 5 июля. 36-летний петербуржец с признаками опьянения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, принадлежащим 38-летней женщине, ехал по дворовой территории и сбил 85-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть.

    От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Водитель «Соляриса» пройти медосвидетельствование отказался и получил административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ. С начала 2021 года он привлекался за нарушения ПДД один раз — за остановку в неположенном месте (ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ).

    По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека). Автомобилиста задержали и поместили в изолятор.

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