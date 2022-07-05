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    Горящий трамвай пытался потушить водитель в Невском районе, предварительно высадив пассажиров

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    Два пожарных расчета торопились в Невский район, где утром горел трамвай.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 5 июля, сообщение о возгорании трамвая № 27 у дома 35 по улице Дыбенко поступило в дежурную часть в 10:33.

    Водитель, как уточнили в пресс-службе ГЭТ, действовал профессионально и по инструкции. При обнаружении задымления он высадил пассажиров, использовал огнетушитель, после чего трамвай своим ходом заехал на конечную станцию, куда были вызваны сотрудники МЧС.

    В 10:45 пожар был ликвидирован.

    В трамвае обгорел электродвигатель и электропровода — 0,5 погонного метра.

    Сведения о пострадавших не поступали.

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