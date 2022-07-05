Горящий трамвай пытался потушить водитель в Невском районе, предварительно высадив пассажиров

Два пожарных расчета торопились в Невский район, где утром горел трамвай.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 5 июля, сообщение о возгорании трамвая
Водитель, как уточнили в пресс-службе ГЭТ, действовал профессионально и по инструкции. При обнаружении задымления он высадил пассажиров, использовал огнетушитель, после чего трамвай своим ходом заехал на конечную станцию, куда были вызваны сотрудники МЧС.
В 10:45 пожар был ликвидирован.
В трамвае обгорел электродвигатель и электропровода — 0,5 погонного метра.
Сведения о пострадавших не поступали.