Горящий трамвай пытался потушить водитель в Невском районе, предварительно высадив пассажиров

Два пожарных расчета торопились в Невский район, где утром горел трамвай.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 5 июля, сообщение о возгорании трамвая № 27 у дома 35 по улице Дыбенко поступило в дежурную часть в 10:33.



Водитель, как уточнили в пресс-службе ГЭТ, действовал профессионально и по инструкции. При обнаружении задымления он высадил пассажиров, использовал огнетушитель, после чего трамвай своим ходом заехал на конечную станцию, куда были вызваны сотрудники МЧС.

