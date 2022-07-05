Туристический микроавтобус попал в ДТП в Анталье, среди пострадавших — россияне

Туристический микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Анталье в Турции.
Как сообщает 5 июля турецкий портал Trthaber.com, пострадали девять человек, трое из которых иностранные граждане. В публикации даны фамилии трех граждан России, все они женщины (Виктория, Наталья, Екатерина). Они ехали в микроавтобусе.
Кроме того, в микроавтобусе пострадали водитель и ещё один пассажир, а в легковом автомобиле — четверо, включая водителя.
Пожарные помогли людям выбраться из машин. Кареты скорой помощи развезли их по больницам.