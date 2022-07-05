Из жилой квартиры на Ефимова с прокуратурой выдворяют агентство недвижимости

Жильцы дома № 6 по улице Ефимова в Петербурге обратились в прокуратуру с жалобой — одна из квартир используется не по назначению. Оказалось, там разместился офис городского центра недвижимости.
Прокуратура Санкт-Петербурга
Здание, между прочим, является объектом культурного наследия регионального значения, отмечают 5 июля в пресс-службе прокуратуры Петербурга. К проверке привлекли специалистов администрации района, ГЖИ и КГИОП.
«Прокуратура [Адмиралтейского] района в защиту прав и законных интересов граждан внесла представление в адрес руководства коммерческой организации, потребовала устранить нарушения жилищного законодательства и прекратить использовать жилое помещение не по назначению», — заявили в ведомстве.