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    Из жилой квартиры на Ефимова с прокуратурой выдворяют агентство недвижимости

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    Жильцы дома № 6 по улице Ефимова в Петербурге обратились в прокуратуру с жалобой — одна из квартир используется не по назначению. Оказалось, там разместился офис городского центра недвижимости.

    Прокуратура Санкт-Петербурга

    Здание, между прочим, является объектом культурного наследия регионального значения, отмечают 5 июля в пресс-службе прокуратуры Петербурга. К проверке привлекли специалистов администрации района, ГЖИ и КГИОП.

    «Прокуратура [Адмиралтейского] района в защиту прав и законных интересов граждан внесла представление в адрес руководства коммерческой организации, потребовала устранить нарушения жилищного законодательства и прекратить использовать жилое помещение не по назначению», — заявили в ведомстве.

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